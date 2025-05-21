中職／富邦悍將註銷洋投銳歐 經防護團隊等整體考量

中職富邦悍將今天將洋投銳歐的註冊註銷，銳歐之前發生手肘韌帶撕裂傷，悍將球團表示，經過防護團隊評估及整體考量後，決定作此調整。先前悍將已經找了新洋投布坎南。

富邦悍將本季網羅前味全龍隊洋投銳歐（RioGomez），不過銳歐在4月出賽2場後，之前有手肘不舒服的狀況，檢查為韌帶撕裂傷。

悍將總教練陳金鋒曾表示，銳歐的傷勢不是那麼簡單，「投手韌帶撕裂比較麻煩，我只知道他現在沒辦法丟，那個傷勢1、2個月不可能。」直到今天根據中職官網顯示，富邦悍將將銳歐的註冊註銷，另外將孔念恩、魏全下放二軍。

悍將球團表示，經防護團隊評估及整體戰力考量後，決定將銳歐註冊註銷。在銳歐受傷之後，悍將球團找來具有美職大聯盟、日職及韓職經歷的新洋投布坎南（David Buchanan），已在14日抵達台灣。