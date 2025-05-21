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經典賽／勇士傳奇球星瓊斯接掌兵符 荷蘭隊總教練出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前美國職棒大聯盟明星球員瓊斯將擔任荷蘭隊經典賽總教練。 截圖自WBC官方X
前美國職棒大聯盟明星球員瓊斯將擔任荷蘭隊經典賽總教練。 截圖自WBC官方X

前美國職棒大聯盟明星球員瓊斯（Andruw Jones）生涯曾5度入選明星賽、10座金手套，他將帶著豐富經驗擔任荷蘭國家隊總教練，出戰2026年世界棒球經典賽

荷蘭皇家棒壘球協會正式宣布了這項人事任命，瓊斯透過社群媒體表示：「這是莫大的榮耀。我曾以球員與教練身份穿上這件球衣，現在迫不及待想打造一支強大的球隊。」

瓊斯曾代表荷蘭參加過2006年與2013年世界棒球經典賽，以及2015年世界12強棒球賽，並在2017年經典賽中擔任總教練梅倫斯（Hensley Meulens）麾下的教練團成員。

瓊斯1977年美職生涯主要效力於勇士隊，球隊於2023年退休他的25號球衣，職業生涯共入選5次明星賽、獲得10座金手套獎，並於2005年以51轟、128分打點稱霸國聯兩項打擊數據。

離開勇士隊後，瓊斯曾效力於道奇、遊騎兵、白襪，並轉戰日本職棒於2013年助樂天金鷲隊奪下日本大賽冠軍，當年亦入選明星賽，生涯在大聯盟累積434支全壘打，在日職則再添50轟。

根據賽程，目前世界排名第7的荷蘭隊將於2026年3月6日至11日，參加在美國佛羅里達州邁阿密舉行的小組賽，對手包括世界排名第3的委內瑞拉、第11的多明尼加、第16的尼加拉瓜，以及第19的以色列。

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