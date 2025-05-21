日職／古林睿煬22日有望登板再戰軟銀 完封勝捕手搭擋卻下二軍

日本職棒火腿隊「台灣金孫」古林睿煬抹消登錄的限制時間將結束，有望在22日回到一軍名單，屆時將再次對上軟銀隊，只不過熟悉的捕手田宮裕涼反而下放二軍。

火腿隊在20日起在主場與軟銀展開三連戰，首戰推出王牌伊藤大海，今天預計由北山亘基登板，而明天則以古林睿煬登板的機會最高。

古林睿煬在日職的前三場登板2度對上樂天金鷲、1次對上軟銀，5月1日對上軟銀隊時繳出7局10次三振、失2分的好投，在客場拿下生涯首勝；然而軟銀隊近10場取得7勝，昨天更從伊藤大海手中打下5分贏球，球隊狀況正佳。

古林睿煬在5月1日拿下生涯首勝後，11日對樂天金鷲演出9局完投完封勝，隨後下二軍調整，這兩場比賽搭擋的捕手都是田宮裕涼，而田宮裕涼卻在19日已經抹消登錄，預計下二軍調整。

火腿隊監督新庄剛志昨天賽後解釋，希望田宮裕涼到二軍多一些打席，調整打擊狀態，「他的打擊現在看起來沒有韌性，感覺球棒很長，讓他多打幾場調整，同時也能給進藤一些機會。」

田宮裕涼在5月出賽7場僅敲出2支安打，期間打擊率0.080，沒有打點，火腿隊捕手目前還有伏見寅威、進藤勇也、郡司裕也以及跟古林在首戰搭擋過的吉田賢吾。