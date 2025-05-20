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中職／陳禹勳36歲生日收生涯125次救援成功 超車凱撒獨居史上第三
戰績榜上前兩名的統一獅、味全龍隊正面過招，上演一場投手戰，兩隊以1：1進入延長賽，龍隊第10局攻下2分，陳禹勳則讓獅隊在突破僵局空手而歸，龍隊終場以3：1贏球，獅隊3連勝、龍隊3連敗雙雙畫下句點，龍隊也追近到只落後獅隊1.5場勝差。
獅隊今天由郭俊麟先發，4局投球任內壓制龍隊打線，僅被敲2安打、無失分，但疑因手指破皮退場，獅隊提早啟動牛棚，林詔恩負責的第六局，李凱威先敲內野安打，吉力吉撈．鞏冠補上二壘打帶有1分打點。
龍隊先發投手曹祐齊投6局僅被敲2安打、無失分，帶著1：0領先退場，第7局呂偉晟接手，面對首位打者潘傑楷就被敲出安打，雖讓下一棒蘇智傑出現雙殺，但後續又是陳聖平一壘打、林岱安二壘打串連，仍讓獅隊1：1追平戰局，兩隊分數凍結進入延長賽。
劉軒荅把關10局上，郭天信率先敲安，形成一、三壘有人，李凱威以滾地球送回1分，吉力吉撈．鞏冠安打再添分數入袋；陳禹勳10局下把關3：1領先，僅讓陳傑憲靠保送上壘，完成1局投球、無失分，送出2次三振，為龍隊守住這場勝利。
今天正好度過36歲生日的陳禹勳，繼5月2日突破僵局封鎖樂天桃猿隊後，今天再鎖住獅隊攻勢，入袋本季第2次救援成功，生涯累積125次救援成功，超越凱撒，單獨登上中職史上救援榜第三位，前兩名則是陳韻文（161次）、林岳平（129次）。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
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