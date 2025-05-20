中職／艾速特6局好投率雄鷹止敗感謝攻守幫忙 不忘恭喜張肇元百安

台鋼雄鷹隊的3連敗，在今天畫下句點，第5局從樂天桃猿隊超強洋投威能帝手中攻下6分大局奠定勝基，終場以6：1贏球，繳出6局失1分的艾速特拿下本季第3勝、單場MVP。

兩隊今天在嘉義市棒球場過招，雄鷹艾速特、猿隊威能帝上演洋投過招，艾速特是先失血的一方，二局上張閔勛一壘打、余德龍二壘打串連丟掉1分。

面對威能帝，雄鷹的攻勢不少，三局下滿壘空手而歸，四局也錯過無人出局、二三壘有人嗆司，直到第五局紀慶然靠林子偉傳球失誤上壘，林家鋐獲得保送，王柏融敲安先追平戰局，魔鷹安打帶有兩分打點，張肇元、王博玄接續安打擠成滿壘，威能帝此時面對郭阜林再投出保送擠回分數，藍寅倫高飛犧牲打、曾子祐安打都持續追加分數，雄鷹單局攻下6分，也讓威能帝在此時退場。

威能帝最終先發4.2局被敲8安打、失6分（責失3分），有6次三振、4次保送。

艾速特以102球完成6局投球，僅被敲2安打、失1分，幫助雄鷹終止近期的3連敗。他表示，這是一場很棒的團隊勝利，投球、打線、守備都做得很好，「也要恭喜張肇元敲出生涯百安。」搭檔捕手張肇元賽前累積生涯99安，此役雙安，第4局敲出的二壘打解鎖生涯百安。