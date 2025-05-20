快訊

北市公車衝撞行人庇護島 整車「大彈跳」嚇壞路人…2乘客送醫

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」明上午停班課

整理包／輝達總部確定！北士科T17、T18在哪？「只租不賣」神秘地主又是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／艾速特6局好投率雄鷹止敗感謝攻守幫忙 不忘恭喜張肇元百安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
艾速特。台鋼雄鷹提供
艾速特。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊的3連敗，在今天畫下句點，第5局從樂天桃猿隊超強洋投威能帝手中攻下6分大局奠定勝基，終場以6：1贏球，繳出6局失1分的艾速特拿下本季第3勝、單場MVP。

兩隊今天在嘉義市棒球場過招，雄鷹艾速特、猿隊威能帝上演洋投過招，艾速特是先失血的一方，二局上張閔勛一壘打、余德龍二壘打串連丟掉1分。

面對威能帝，雄鷹的攻勢不少，三局下滿壘空手而歸，四局也錯過無人出局、二三壘有人嗆司，直到第五局紀慶然靠林子偉傳球失誤上壘，林家鋐獲得保送，王柏融敲安先追平戰局，魔鷹安打帶有兩分打點，張肇元、王博玄接續安打擠成滿壘，威能帝此時面對郭阜林再投出保送擠回分數，藍寅倫高飛犧牲打、曾子祐安打都持續追加分數，雄鷹單局攻下6分，也讓威能帝在此時退場。

威能帝最終先發4.2局被敲8安打、失6分（責失3分），有6次三振、4次保送。

艾速特以102球完成6局投球，僅被敲2安打、失1分，幫助雄鷹終止近期的3連敗。他表示，這是一場很棒的團隊勝利，投球、打線、守備都做得很好，「也要恭喜張肇元敲出生涯百安。」搭檔捕手張肇元賽前累積生涯99安，此役雙安，第4局敲出的二壘打解鎖生涯百安。

台鋼雄鷹隊先發投手艾速特。本報資料照片
台鋼雄鷹隊先發投手艾速特。本報資料照片

樂天桃猿 威能帝

延伸閱讀

中職／勝投王威能帝單局爆6分平最慘紀錄 兩次都是雄鷹下毒手

中職／洪一中球場過64歲生日 直言贏球才是最好慶祝

中職／魔鷹敲兩分砲、石萬金7局好投 悍將又陷連敗地獄

中職／洪總、路易士都來找 王博玄在中華隊學會溝通

相關新聞

中職／陳禹勳36歲生日收生涯125次救援成功 超車凱撒獨居史上第三

戰績榜上前兩名的統一獅、味全龍隊正面過招，上演一場投手戰，兩隊以1：1進入延長賽，龍隊第10局攻下2分，陳禹勳則讓獅隊在...

中職／艾速特6局好投率雄鷹止敗感謝攻守幫忙 不忘恭喜張肇元百安

台鋼雄鷹隊的3連敗，在今天畫下句點，第5局從樂天桃猿隊超強洋投威能帝手中攻下6分大局奠定勝基，終場以6：1贏球，繳出6局...

中職／勝投王威能帝單局爆6分平最慘紀錄 兩次都是雄鷹下毒手

勝投榜領先的樂天桃猿隊洋投威能帝，今天上演一局爆，二壘手林子偉一記傳球失誤引發後續動盪，威能帝遭台鋼雄鷹隊單局打下6分，...

韓職／打擊率只有0.212 「溥儀哥」遭培證英雄釋出後返美治療

「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig）今年重返韓國職棒，加盟培證英雄隊，不過近日遭到釋出，他也在社群平台X發文透露，將回美國治療肩傷。 現年34歲的普伊格2013年在道奇隊登上大聯盟，201

中職／李珠珢支援收銀化身超商一日店長 限定店隨處都是打卡點

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢掀起熱潮，今天出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店...

棒球／亞運成棒培訓隊林張子俊飆速151公里 楊振裕開轟

亞運成棒培訓隊藍白對抗賽今天第2戰，藍隊由19歲潛力投手林張子俊先發，投3局無失分、最速151公里，楊振裕開轟，單場2安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。