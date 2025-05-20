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中職／勝投王威能帝單局爆6分平最慘紀錄 兩次都是雄鷹下毒手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊威能帝。本報資料照片
樂天桃猿隊威能帝。本報資料照片

勝投榜領先的樂天桃猿隊洋投威能帝，今天上演一局爆，二壘手林子偉一記傳球失誤引發後續動盪，威能帝遭台鋼雄鷹隊單局打下6分，追平個人生涯單局最多失分紀錄，而他過去唯一一次單局失6分，對手也是雄鷹。

兩隊今天在嘉義市棒球場過招，雄鷹艾速特、猿隊威能帝上演洋投過招，艾速特是先失血的一方，二局上張閔勛一壘打、余德龍二壘打串連丟掉1分。

面對威能帝，雄鷹的攻勢不少，三局下滿壘輪到王柏融，他期望的長打在界外落地，繼續打席的結果是三壘方向滾地球出局，雖畫面顯示一壘手林智平接球時疑似腳已經離開壘包，但雄鷹未挑戰、中「滿壘計」。

雄鷹四局下也錯過無人出局、二三壘有人嗆司，直到第五局紀慶然靠林子偉傳球失誤上壘，林家鋐獲得保送，王柏融敲安先追平戰局，魔鷹安打帶有兩分打點，張肇元、王博玄接續安打擠成滿壘，威能帝此時面對郭阜林再投出保送擠回分數，藍寅倫高飛犧牲打、曾子祐安打都持續追加分數，雄鷹單局攻下6分，也讓威能帝在此時退場。

威能帝最終先發4.2局被敲8安打、失6分（責失3分），有6次三振、4次保送。

威能帝單局最多失分紀錄就是6分，出現在2024年9月1ㄖ第4局，對手同樣是雄鷹。

樂天桃猿 威能帝

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