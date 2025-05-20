韓職／打擊率只有0.212 「溥儀哥」遭培證英雄釋出後返美治療

「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig）今年重返韓國職棒，加盟培證英雄隊，不過近日遭到釋出，他也在社群平台X發文透露，將回美國治療肩傷。

現年34歲的普伊格2013年在道奇隊登上大聯盟，2014年就入選明星賽，不過因場外爭議不斷，2019年後都在海外發展。

本季是普伊格生涯第2次效力英雄隊，他出賽40場，打擊率僅0.212，有6轟20打點。

普伊格發文表示，他將返回洛杉磯治療肩傷，「我要感謝英雄隊，他們在這段期間全力支持我，讓我能繼續追求棒球生涯目標。雖然今年不會回來，但我的心依然與英雄隊友和球迷同在，我已深深愛上並欽佩你們，謝謝你們給我這個機會。」