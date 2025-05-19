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中職／李珠珢支援收銀化身超商一日店長 限定店隨處都是打卡點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢掀起熱潮，今天出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。

「李珠珢限定店」位於悍將主場新莊棒球場附近，今天由李珠珢親自擔任店長為粉絲結帳近距離互動，李珠珢親切地用中文和大家自我介紹，她說：「大家好，我是李珠珢，很開心見到大家，全家李珠珢限定店，現在就是你家，歡迎大家！」

活動限定購買一箱指定啤酒，將由李珠珢親自為粉絲結帳，她也不忘用台語提醒大家「喝酒不開車」，獲得現場粉絲的歡呼，李珠珢親切地為大家結帳之外，也俏皮的在限定店內多處留下驚喜留言，等待粉絲前往捕捉。

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。圖／富邦悍將隊提供

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