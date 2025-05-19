中職／李珠珢支援收銀化身超商一日店長 限定店隨處都是打卡點

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢掀起熱潮，今天出席全家便利商店「李珠珢限定店」剪綵活動並擔任一日店長，為粉絲結帳，各種調皮舉動成為亮點。

「李珠珢限定店」位於悍將主場新莊棒球場附近，今天由李珠珢親自擔任店長為粉絲結帳近距離互動，李珠珢親切地用中文和大家自我介紹，她說：「大家好，我是李珠珢，很開心見到大家，全家李珠珢限定店，現在就是你家，歡迎大家！」