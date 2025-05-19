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中職／獅拚4連勝推出郭俊麟 葉君璋認為「天王山之戰」還太早
統一獅隊暫居上半季龍頭，本周回到台南球場出賽，明天推出郭俊麟登板先發，排名第2的味全龍隊則由曹祐齊應戰，兩隊目前勝差2.5場，獅隊領先地位在2連戰期間不受影響。
獅隊在高雄澄清湖球場3連戰橫掃台鋼雄鷹隊，明天在主場挑戰4連勝，龍隊也要全力避免4連敗。
郭俊麟本季唯一出賽是5月14日對決樂天桃猿隊，先發2.1局失5分吞敗；曹祐齊目前3場先發投出兩勝，包括4月13日對獅隊投6局未無失分奪勝。
上半季賽事已經過半，龍隊總教練葉君璋認為，明、後天對獅隊2連戰說是「天王山之戰」還太早，不管對手是誰，每場比賽好好把握機會贏球，全力搶勝才是最重要的事。
獅隊接下來兩周10場比賽有8場在台南進行，本周先和龍隊交手，再對中信兄弟隊3連戰，下周末則和猿隊進行3連戰，若能好好把握主場優勢（11勝4敗、勝率7成33），爭取上半季王座會有很大幫助。
明天另一場比賽在嘉義市球場進行，雄鷹擔任主隊推出艾速特，迎戰猿隊威能帝；對目前3連敗的雄鷹來說，這場比賽可能陷入苦戰，威能帝出賽7場投出開季5連勝，包括4月23日對雄鷹投7局無失分，成為本季代表作，目前獨居勝投王，防禦率1.65也排名第2。
艾速特出賽6場投出2勝3敗、防禦率2.65，奪三振40次暫居第1，4月5日對猿隊先發7局無失分奪勝。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
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