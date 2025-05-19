中職／雄鷹新註冊二軍打擊王宋柏翰 吳念庭再下放
中職台鋼雄鷹今天有球員異動，新註冊名單包括去年選秀第3輪選進內野手宋柏翰，為目前為止二軍打擊王、安打王，另外吳念庭回到一軍打1場後，今天再被下放二軍。
19歲野手宋柏翰去年選秀第3輪獲得台鋼雄鷹隊指名，去年季末就開始在二軍出賽，本季在二軍目前為止出賽表現不錯，總計20場出賽，共60打數敲出24支安打，打擊率4成，暫居二軍打擊王、安打王。
宋柏翰去年二軍出賽守備位置都為一壘，今年也多增加三壘守備位置，目前為止還沒有完成一軍初亮相。
雄鷹隊今天休兵日有球員異動，新註冊宋柏翰及2022年第3輪選進的捕手廖奕安；廖奕安目前為止也還沒有一軍出賽紀錄，本季在二軍共11場出賽，共20打數敲出8支安打。
雄鷹隊野手吳念庭4月18日出賽拉傷右大腿後側、19日下二軍，直到5月16日回到一軍，但僅在一軍出賽1場，16日對統一7-ELEVEn獅隊比賽3打數敲出1支安打，吞下1次三振，今天又被下放二軍。
除了吳念庭外，雄鷹隊也將野手杜家明、投手許峻暘下二軍。許峻暘昨天對獅隊比賽9局上1人出局、壘上有人時接替登板，連續投出2次四壞保送，失分算在前一任投手伍祐城身上，1個出局數沒有抓到就退場。
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