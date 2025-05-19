中職／悍將連4場QS為鋒總任內第3次 前次發生時登頂龍頭

富邦悍將隊上周4戰豪取3勝，先發投手群化身無敵艦隊，全數繳出優質先發，總教練陳金鋒任內，這是悍將第3次連4場以上優質先發，最長紀錄則是去年4月21日到5月3日的連6場。

悍將本季由2洋投、3土投構築先發輪值，在先發投手局數無法拉長，牛棚傷兵又層出的狀況下，投手成績陷入惡性循環，團隊防禦率一直居高不下。

戰情在上周出現翻轉，擔任第一棒的李東洺先發6.1局失3分，接下來力亞士7局失3分（責失2分）、黃保羅8局失1分、魔力藍8局無失分，4場比賽都讓悍將看到贏球曙光，最終取得3勝1敗，打出開季以來最精采的一周。

悍將前一次先發投手連4場優質先發為去年7月23到28日，4戰全勝，一度登頂下半季龍頭寶座，但接下來就進入狂吞史上最慘單月17敗的8月，自此一瀉千里；鋒總任內，最長則是曾在去年4月21日到5月3日連6場優質先發。

悍將本周只有4場比賽，將從周四起開始客場4連勝，尋求推進連5場優質先發。