中職／LG雙子啦啦隊女孩登台 24、25日助陣味全龍大巨蛋主場

味全龍隊DB小龍女主場秀主題日將於5月23到25日在台北大巨蛋登場，除了有精采豐富的小龍女才藝表演之外，球團也宣布，24、25日的賽事邀請南韓職棒LG雙子隊應援團來台應援助陣，帶給球迷原汁原味的韓式應援體驗。

LG雙子隊預計派出陣容堅強的應援團，包括經驗豐富的團長李侖承、高人氣的啦啦隊長車榮玹、以及隊員元民柱、禹惠俊、桂裕眞，加上可愛的吉祥物Lucky和Star一同參與賽事應援，並精心準備了精采的開場與中場演出要帶給球迷。此外，兩天賽前將有啦啦隊見面會，讓球迷們能近距離感受「LG TWINS CHEERLEADER」的獨特魅力。

LG雙子隊為韓職歷史悠久的勁旅，近年戰績持續名列前茅，應援文化更是KBO聯盟中最具魅力與話題性的代表之一。球迷數量廣大、忠誠度高，且十分熱烈參與應援，與味全龍同樣都是以紅色為主色系，也都是2023年冠軍球隊。

味全龍球團表示，期待透過交流帶給球迷豐富多元的應援體驗，同時深化雙方的情誼與長期合作的基礎。

除了LG雙子應援團跨海助陣外，為期三天的DB小龍女主場秀也規畫了滿滿的演出與活動。周五賽前將安排小龍女簽名會，賽後還有更精采的小龍女演唱會，將會有4組小龍女帶來歌唱演出。周六賽後則安排小龍女舞鬥大會，由小龍女於一、三壘側，輪番帶來各式的舞蹈表演。周日賽後除了有演唱嘉賓GENBLUE幻藍小熊外，也會在場中安排兩組小龍女Team Show演出，更有望聽到李多慧開金口唱歌。