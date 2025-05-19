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中職／媒體爆料李珠珢120萬天價出席費嚇退廠商 富邦：與事實不符

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李珠珢在台人氣居高不下。記者蘇健忠／攝影
李珠珢在台人氣居高不下。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍女神李珠珢人氣火爆，話題滿滿，今天有週刊爆料廠商找她出席活動，被經紀公司開出的120萬天價出席費嚇退，富邦育樂對此回應與事實不符，盼外界勿以訛傳訛。

李珠珢今年加入Fubon Angels，火速成為聲量最高的啦啦隊女孩，也吸引各家廠商打探站台行情，今天有週刊報導指出，經紀公司開出李珠珢的出席費120萬，讓廠商卻步，並提到這個價碼不僅已是知名度較高的本土啦啦隊女孩10倍以上，也是李多慧的兩倍以上。

富邦育樂對此回應，對於部分媒體報導李珠珢出席活動之費用與事實不符，希望外界勿以訛傳訛。謝謝大家關心及厚愛李珠珢，也請球迷及粉絲持續支持她在應援舞台的表現。

李珠珢。本報資料照片
李珠珢。本報資料照片

李珠珢在看台上賣力熱舞。資料照
李珠珢在看台上賣力熱舞。資料照

悍將啦啦隊「韓籍三本柱」李雅英（左2）、李珠珢（中）、南珉貞（右）為票房帶來加分效果。記者余承翰／攝影
悍將啦啦隊「韓籍三本柱」李雅英（左2）、李珠珢（中）、南珉貞（右）為票房帶來加分效果。記者余承翰／攝影

李珠珢 啦啦隊 Fubon Angels

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