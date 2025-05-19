MLB／史肯斯悲情完投敗 費城人菜鳥初登板鬼神數據齊名前兄弟洋投

海盜隊狀元郎史肯斯（Paul Skenes）生涯第一場完投，無奈卻是一場完投敗，今天面對費城人隊先發8局失1分，未得到隊友任何火力支援，費城人終場以1：0完封海盜。

此役上演新世代的對決，費城人由自家農場排名第8的23歲右投阿貝爾（Mick Abel）演出生涯初登板，先發6局僅被敲5安打、無失分，生涯首戰就送出9次三振，追平1901年起費城人隊史紀錄，原紀錄為1947年9月28日西蒙斯（Curt Simmons）面對紐約巨人隊締造，先發9局投出9K。

此外，阿貝爾也是1901年以來大聯盟第三位能在初登板繳出6局以上無失分且9次三振以上、無保送的投手，跟進2018年金安（Nick Kingham）、2024年今永昇太行列，而金安正是2023年為中信兄弟隊出賽5場的洋投。

海盜隊狀元郎史肯斯生涯第一場完投，卻吞敗投，美聯社

儘管處女秀就強碰史肯斯，但阿貝爾成為最終勝利投手，隊友為他打下寶貴的一分來自5局下，史肯斯面對前兩位打者卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、凱普勒（Max Kepler）都被敲出安打，無人出局攻占一、三壘有人，馬許（Brandon Marsh）以滾地球送回三壘跑者。

史肯斯吞下完投敗，本季先發10場，海盜輸了7場，而他生涯至今先發33場，其中有11場隊友給予的火力支援在2分以下。