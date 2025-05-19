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MLB／釀酒人喬里奧美技沒收兩分砲 雙城結束全聯盟最長13連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
釀酒人隊喬里奧精采美技，8局沒收兩分砲。美聯社
釀酒人隊喬里奧精采美技，8局沒收兩分砲。美聯社

雙城隊挑戰14連勝，今天對釀酒人隊3連戰最後一戰失利，先發投手馬修斯（Zebby Matthews）只投3局失4分退場，雙城終場以2：5落敗，終止隊史第2好的13連勝紀錄。

馬修斯首局連飆3次三振，但2局下被揮出3支安打，弗里克（Sal Frelick）攻下全隊第1分打點，成為致勝一擊，也讓雙城中斷連續34局未失分紀錄。

馬修斯3局下再失3分，投完3局已經用掉71球，被揮出5支安打，出現3次保送，失4分全是自責分，吞下本季首敗；雙城4日從波士頓展開連勝之旅，今天在密爾瓦基結束，未能追平1991年締造的隊史15連勝紀錄。

雙城今天打完前7局2：4落後，8局上克萊門斯（Kody Clemens）揮出二壘打，接著路易斯（Royce Lewis）揮出中左外野深遠高飛球，卻被釀酒人中外野手喬里奧（Jackson Chourio）沒收兩分砲，路易斯甘拜下風脫下頭盔向他致敬，這個美技成為雙城終止13連勝的關鍵。

喬里奧說：「這是我第一次沒收全壘打，就算小聯盟輝煌時期也未完成壯舉，很高興可以展現這樣種能力。」

路易斯也說：「如果他沒有接住這顆球，我們一定會贏得比賽。」

雙城

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