南人祭最終戰 雄鷹邀不老鷹雄蔡旭峰開球

中職台鋼雄鷹隊與統一獅隊聯名主題日「南人祭」邁入第二年，昨進行三連戰最後一場，台鋼雄鷹賽前邀請前時報鷹隊投手「赤牛」蔡旭峰擔任開球嘉賓，他雖已七十四歲，但寶刀未老，站在投手丘上投出漂亮好球，也象徵用棒球聯結高雄與台南。

蔡旭峰在一九九三年四月一日以四十二歲又七個月高齡完成中職生涯初登板，至今仍是中職本土投手最高齡初登板紀錄，這位來自台南的「不老鷹雄」，今年還隨著台南亨達棒球隊在長青棒球賽事中登板投球。

昨天蔡旭峰重回職棒投手丘，為雄鷹在澄清湖主場賽事開球，接球捕手是現任台鋼雄鷹球探杜福明。蔡旭峰生涯初登板對戰統一獅，獅隊先發投手正是杜福明，兩人現在都是台南亨達棒球隊成員，別具意義。

相隔超過卅年再度踏上中華職棒投手丘，蔡旭峰笑說，剛接到通知很驚訝，也感到緊張，「打球這麼多人不會怕，第一次擔任這個（開球嘉賓）會怕，因為太久沒有來這種大場面。」感謝台鋼雄鷹球團邀請，「今天（五月十八日）是我最快樂、也是我這一輩子最值得懷念的一天，非常感謝台鋼。」

昨天的比賽，台鋼雄鷹洋砲魔鷹雖連兩戰開轟，但統一獅打線在關鍵時刻串連，以六比三逆轉勝，獅隊取得三連勝戰績持續位居聯盟第一。

另一場在台中洲際棒球場的比賽，中信兄弟隊以九比七擊敗樂天桃猿隊。新莊棒球場富邦悍將對味全龍隊之戰，則因雨延賽。