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中職／終結悲情！「黃衫版」羅戈收首勝 詹子賢滿貫砲援護

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供

防禦率1.74、0勝3敗的羅戈今天終於甩掉「悲情」標籤，中信兄弟打線前2局就猛打8分滿滿支援，也沒讓8：0魔咒再現，最終以9：7擊敗樂天桃猿隊，羅戈終於收下加入黃衫軍後的首勝，終止兄弟的2連敗，也斬斷猿隊4連勝。

羅戈本季前5場先發、31局的投球中，隊友僅幫忙打下4分，得分援護率1.16的數據是陣中先發投手最低，放眼全聯盟在投球局數超過20局的先發投手中排名第二低，僅次於味全龍隊徐若熙的0.81。

然而兄弟打線今天首局就展開攻勢，岳政華敲出二壘安打並靠失誤上三壘，江坤宇三壘安打貢獻1分打點，王威晨滾地球推進打回第2分。

2局下兄弟更是猛攻6分，開局連續3支安打攻下1分，1出局後江坤宇被觸身球打到形成滿壘，王威晨的安打敲回1分，2出局後輪到詹子賢，一棒把猿隊先發投手劉家翔的球掃到左外野全壘打牆外，生涯第98轟是一發滿貫砲。

兄弟去年曾兩度發生在前2局以8：0領先猿隊，最終卻輸球的噩夢，分別是在4月7日台北大巨蛋、9月12日桃園棒球場，今天在洲際棒球場差點讓慘案再發生。

第4局兩隊各得1分，7局上猿隊追近2分，9局上林政華陽春砲，接著又是安打、保送攻佔得點圈，2出局後林子偉的二壘安打攻回2分，兄弟緊急換上守護神黃恩賜，結果保送、安打形成滿壘，曾冠傑再敲安打得到1分，最終林政華敲出高飛球出局，戰局沒能翻轉。

羅戈今天雖然僅投5局退場，但被敲4支安打另有3次四壞，僅失1分，終於收下本季首勝，賽後防禦率1.75；猿隊先發投手劉家翔則是4局被敲了10支安打，丟掉9分承擔敗投，防禦率從賽前的1.80暴增至10.00。

中信兄弟隊詹子賢敲出滿貫砲、生涯第98轟。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊詹子賢敲出滿貫砲、生涯第98轟。圖／中信兄弟隊提供

樂天桃猿 羅戈

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