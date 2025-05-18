中職／魔鷹連兩場開轟無效 飛力獅6局失2分領獅3連勝

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹雖然連兩戰開轟，不過統一獅隊打線在關鍵時刻串連，以6：3逆轉勝，獅隊取得3連勝戰績持續位居聯盟第一，雄鷹則吞下3連敗。

雄鷹今天在1局下靠林家鋐敲安上壘，2出局後魔鷹一棒轟出兩分砲，取得領先，這是魔鷹個人本季第11轟、近9戰8轟，繼續霸占全壘打王座。

然而4局上獅隊在兩出局後靠陳聖平的適時安打敲回2分打點追平比數，5局上再因林佳緯單場第2支三壘安打超前比分，且陳鏞基緊接敲安再添1分，形成4：2領先。

7局下紀慶然在滿壘時的高飛犧牲打一度追到1分差，然而9局上獅隊3支安打加上2次四壞保送，又追加2分，原本在板凳休息的隊長陳傑憲在8局下替補上場守備後，也在這局敲出內野安打、盜壘成功。