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中職／魔鷹連兩場開轟無效 飛力獅6局失2分領獅3連勝
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹雖然連兩戰開轟，不過統一獅隊打線在關鍵時刻串連，以6：3逆轉勝，獅隊取得3連勝戰績持續位居聯盟第一，雄鷹則吞下3連敗。
雄鷹今天在1局下靠林家鋐敲安上壘，2出局後魔鷹一棒轟出兩分砲，取得領先，這是魔鷹個人本季第11轟、近9戰8轟，繼續霸占全壘打王座。
然而4局上獅隊在兩出局後靠陳聖平的適時安打敲回2分打點追平比數，5局上再因林佳緯單場第2支三壘安打超前比分，且陳鏞基緊接敲安再添1分，形成4：2領先。
7局下紀慶然在滿壘時的高飛犧牲打一度追到1分差，然而9局上獅隊3支安打加上2次四壞保送，又追加2分，原本在板凳休息的隊長陳傑憲在8局下替補上場守備後，也在這局敲出內野安打、盜壘成功。
獅隊先發投手飛力獅投出6局失2分的優質先發，拿下開季3連勝，防禦率上升到0.91；「台鋼潛水艇」陳宇宏 則是先發3.2局退場，被敲4支安打丟掉2分，不過無關勝敗。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
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