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棒球／亞運成棒培訓藍白戰王政浩後援勝 許賀捷4安4打點

中央社／ 新北18日電
王政浩。報系資料照
王政浩。報系資料照

亞運成棒培訓隊今天首場藍白戰，兩隊共6任投手登板，藍隊後援投手王政浩3局無失分勝投，藍隊打線發揮，團隊敲出18支安打，許賀捷單場4安4打點，藍隊以11比5搶勝。

備戰2026年名古屋亞運棒球項目，棒協13日公布40人培訓名單，總教練為湯登凱，第一階段集訓安排6場藍白對抗賽，透過實戰觀察、再進一步篩選名單至26人，並於7月15日展開第2階段集訓，先備戰今年9月在中國舉行的亞洲棒球錦標賽。

今天首場藍白戰兩隊排定各3任投手登板，藍隊先發投手林浩瑋投3局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，陳慎中繼登板有狀況，投3局被敲出7支安打，投出1次三振、2次四壞保送，失掉5分責失分，王政浩後援投3局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，無失分，王政浩為勝投。

兩隊前6局打完5比5戰成平手，藍隊7局上有攻勢，楊振裕、邱郡、蔡宗修、陳聖賢、許賀捷都有敲出安打，單局攻下3分、超前比數，9局上許賀捷適時二壘打再添2分，再靠著失誤、蔡智榆安打，送回團隊第11分。

藍隊今天團隊敲出18支安打，許賀捷單場5打數敲出4支安打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼，蔡宗修也有單場2安2打點好表現。

棒球 王政浩

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