中職／悍將挑戰本季最長3連勝 因雨延賽變成22日對決兄弟
中華職棒原定今天在新莊棒球場進行的富邦悍將、味全龍隊3連戰最後一戰，受到雨勢影響，確定延到6月29日（周日）原地進行補賽。
新莊地區今天氣候不穩，原定下午5點開打的比賽，本來打算延到晚上7點開打，就在聯盟工作人員整理場地時，現場又開始下起大雨，因此宣布延賽。
悍將3連戰前兩戰都獲勝，也讓龍隊吞下3連敗，今天比賽打不成，悍將挑戰本季最長3連勝，也將延到22日（周四）在台中洲際棒球場對決中信兄弟隊。
悍將目前戰績10勝22敗，上半季排名墊底，和兄弟交手6場打出3勝3敗。
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