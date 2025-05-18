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中職／31局得4分→2局得8分 羅戈終於感受隊友滿滿援護

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供

這麼幸福是可以的嗎？中信兄弟隊羅戈本季前5場先發、31局的投球中，隊友僅幫忙打下4分，今天前兩局兄弟打線就從樂天桃猿隊手中猛攻8分，詹子賢更轟出滿貫砲、生涯百轟倒數M2，讓2局無失分的羅戈獲得滿滿援護。

羅戈賽前防禦率1.74，成績卻是0勝3敗，本季勝投尚未開張，最大原因是先發時隊友的得分援護率偏低，每九局1.16的數據是陣中先發投手最低，放眼全聯盟在投球局數超過20局的先發投手中排名第二低，僅次於味全龍隊徐若熙的0.81。

然而兄弟打線從首局就展開攻勢，岳政華敲出二壘安打並靠失誤上三壘，江坤宇三壘安打貢獻1分打點，王威晨滾地球推進打回第2分。

2局下兄弟更是猛起來打，開局連續3支安打攻下1分，1出局後江坤宇被觸身球打到形成滿壘，王威晨的安打敲回1分，2出局後輪到詹子賢，一棒把猿隊先發投手劉家翔的球掃到左外野全壘打牆外，生涯第98轟是一發滿貫砲。

樂天桃猿 羅戈

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