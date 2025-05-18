快訊

新城老街幾乎沒人！花蓮端午連假住房率低於3成 旅宿業者分析原因

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

中美貿易煙硝再起？陸對美歐日台共聚聚甲醛課反傾銷稅 對美最高74.9%

王貞治盃青棒／李育朋好投、林顗勳開轟 台東4強對決桃園

中央社／ 新北18日電
李育朋。資料照
李育朋。資料照

王貞治盃青棒賽敗部冠軍戰台東縣今天與台中市交手，台東縣隊左投李育朋6局無失分好投壓制、林顗勳開轟，台東終場以5比0搶勝晉級4強，20日將與桃園爭冠軍戰門票。

114年王貞治盃全國青棒錦標賽台東縣隊以台東體中代表參賽，今天敗部冠軍戰與台中市隊（西苑高中）交手、投打發揮。

台東縣隊先發投手李育朋首局稍微有狀況，1人出局後投出四壞保送、觸身球保送，接著被敲出內野安打攻占滿壘，面對危機先三振抓出局數，再讓打者敲出左外野方向飛球出局、力守不失分。

李育朋2局過後回穩，2到5局沒有再被敲出安打，僅讓對手靠著失誤、保送上壘，沒有失分，6局被首名打者敲出安打，2人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出滾地球出局。

李育朋今天總計用82球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、4次四死球保送，無失分、拿下勝投。

今天兩隊前4局都沒有拿下分數，5局上台東縣隊李立威、高士凱接連敲出安打先攻下1分，6局上靠著安打、野手選擇、林顗勳3分砲拉開領先差距，再靠著保送、接連安打再添1分，順利拿下比賽勝利。

台東縣隊搶勝晉級4強，20日4強賽將與桃園市（平鎮高中）隊交手，另外一場4強賽對戰組合為高雄市（普門中學）與新北市（穀保家商）爭冠軍戰門票。

普門中學 王貞治盃

延伸閱讀

MiLB／小聯盟李灝宇2支二壘打 鄭宗哲雙重戰皆有表現

MLB／大谷翔平6支0…道奇火力不敵天使吞2連敗

MLB／克蕭暌違260天回歸戰 4局失5分退場、最速146公里

中職／黃子鵬達50勝里程碑、林立開轟 桃猿對戰兄弟4連勝

相關新聞

中職／悍將挑戰本季最長3連勝 因雨延賽變成22日對決兄弟

中華職棒原定今天在新莊棒球場進行的富邦悍將、味全龍隊3連戰最後一戰，受到雨勢影響，確定延到6月29日（周日）原地進行補賽...

日職／古林睿煬加入後先發大爆滿 新庄剛志「開心的悲鳴」

日職火腿鬥士隊在古林睿煬加入先發陣容後，目前輪值人手多到大塞車，不得不採用「好投後抹消」的方式去輪替，監督新庄剛志發出「...

中職／林益全新書曝他曾執著當砲 王正棠一頭霧水：我很早就轉型了

林益全近期出版新書，揭露許多幕後故事，許多共事過的隊友、教練、球界人士都占據篇幅，而近期引起討論的王正棠「20轟夢」，筆...

中職／中垣征一郎再來台客座約2週 追蹤龍隊投手群狀況

中職味全龍隊再度邀請日籍名教練中垣征一郎來台，此次客座約2週。總教練葉君璋說，包括中垣征一郎、中嶋聰，希望他們將龍隊當成...

中職／31局得4分→2局得8分 羅戈終於感受隊友滿滿援護

這麼幸福是可以的嗎？中信兄弟隊羅戈本季前5場先發、31局的投球中，隊友僅幫忙打下4分，今天前兩局兄弟打線就從樂天桃猿隊手...

王貞治盃青棒／李育朋好投、林顗勳開轟 台東4強對決桃園

王貞治盃青棒賽敗部冠軍戰台東縣今天與台中市交手，台東縣隊左投李育朋6局無失分好投壓制、林顗勳開轟，台東終場以5比0搶勝晉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。