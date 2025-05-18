中職／郭嚴文挑戰百轟沒想太多 笑說88轟到98轟花了4年

中信兄弟隊許基宏前天砲轟前隊友陳柏豪，成為中華職棒史上25位達到百轟的球員，接下來最接近「百轟俱樂部」是味全龍隊老將郭嚴文，只差2支全壘打，他不敢多想，笑說：「我從88轟到98轟花了4年。」

郭嚴文2011年從Lamigo桃猿隊展開中職生涯，去年轉到龍隊，曾經4次達到單季二位數全壘打，2019年17轟是個人單季最佳紀錄，本季出賽24場還未開轟。

龍隊「大師兄」林智勝認為，投手愈來愈強，打者設定的目標也不同，未來想要達到百轟更不容易，郭嚴文也有同感。

他認為以前打擊注重力量，現在時代不同，變成以科技為主，尤其各隊投手愈來愈好，本土投手比起洋投，出賽機會雖然較少，仍有一定實力，打者挑戰百轟不是很容易。

中職現役球員只有10人完成百轟紀錄，郭嚴文生涯累積98轟、詹子賢97轟，林安可、王柏融、林立都是93轟，全是百轟候選人。