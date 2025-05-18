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中職／曾締造最高齡初登板 蔡旭峰74歲照樣開出好球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹與統一獅聯名主題日「南人祭」5月18日賽前邀請前時報鷹投手「赤牛」蔡旭峰擔任開球嘉賓。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹與統一獅聯名主題日「南人祭」5月18日賽前邀請前時報鷹投手「赤牛」蔡旭峰擔任開球嘉賓。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹統一獅聯名主題日「南人祭」邁入第2年，今天是3連戰最後一場、5月18日賽前，台鋼雄鷹邀請前時報鷹投手「赤牛」蔡旭峰擔任開球嘉賓，雖然已經74歲，開球時寶刀未老，站在投手丘上投出漂亮好球，也象徵用棒球連結高雄與台南。

蔡旭峰在1993年4月1日以42歲又7個月高齡完成中職生涯初登板，至今仍是中職本土投手最高齡初登板紀錄，這位來自台南的「不老鷹雄」，今年還隨著台南亨達棒球隊在長青棒球賽事中登板投球。

今天蔡旭峰重回職棒投手丘，為雄鷹在澄清湖主場賽事開球，接球捕手由現任台鋼雄鷹球探杜福明擔任，蔡旭峰生涯初登板對戰統一獅，當時獅隊先發投手正是杜福明，且兩位現在都是台南亨達棒球隊一員，別具意義。

相隔超過30年再度踏上中華職棒投手丘，蔡旭峰笑說，剛接到通知很驚訝，也感到緊張，「打球這麼多人不會怕，第一次擔任這個（開球嘉賓）會怕，因為太久沒有來這種大場面。」

蔡旭峰也感謝台鋼雄鷹球團邀請，並對這次開球初體驗印象深刻，「今天518是我最快樂、也是我這一輩子最值得懷念的一天，非常感謝台鋼。」

台鋼雄鷹與統一獅聯名主題日「南人祭」5月18日賽前邀請前時報鷹投手「赤牛」蔡旭峰（17號球衣者）擔任開球嘉賓。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹與統一獅聯名主題日「南人祭」5月18日賽前邀請前時報鷹投手「赤牛」蔡旭峰（17號球衣者）擔任開球嘉賓。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 棒球 統一獅

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