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中職／中垣征一郎再來台客座約2週 追蹤龍隊投手群狀況

中央社／ 新北18日電
味全龍隊總教練葉君璋。報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。報系資料照

中職味全龍隊再度邀請日籍名教練中垣征一郎來台，此次客座約2週。總教練葉君璋說，包括中垣征一郎、中嶋聰，希望他們將龍隊當成自己球隊融入，也會透過影片讓兩人更了解球員狀況。

龍隊今年春訓請來2名日籍教練客座，包括2022年率歐力士猛牛隊奪下日職總冠軍的冠軍教頭中嶋聰，以及曾協助許多日籍球星包括達比修有等人訓練的名教練中垣征一郎來台。

中垣征一郎近期再度隨隊龍隊一軍，賽前與葉君璋一起看投手群牛棚練投、交談許久。葉君璋表示，中垣征一郎此次預計回來2週，賽前是針對這幾場比賽看到的東西，希望對注意的東西提出討論。

葉君璋提到，中垣征一郎也有觀察從春訓到此次再度來台，看到哪些球員有變好、進步，有哪些值得期待的球員都有提出來交流討論。

葉君璋表示，無論是中垣征一郎或中嶋聰，都希望他們能把龍隊當成自己的球隊，也麻煩他們用這樣的想法融入球隊；兩人回日本後球隊有持續傳影片給他們看，他們也會透過轉播、網路上的影片持續追蹤球員近況。

歐力士猛牛 牛棚 葉君璋

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