中職／鑀龍手傷恐休3個月 葉君璋評估給二軍洋投荷雷拉機會
味全龍隊洋投鑀龍14日對中信兄弟隊之戰，被岳政華的強襲球打到左手小指骨裂，隔天降到二軍休養，總教練葉君璋今天談到此事，認為他可能要休息3個月的時間，8月才會好轉，球團是否留人，本周一定要做決定。
鑀龍本季以中繼投手身分出賽12場，戰績1敗5中繼、防禦率3.60，葉君璋評估他降到二軍後，休養復健加上接球、回到比賽的時間可能需要14到16周。
龍隊如果選擇註銷鑀龍，二軍還有洋投荷雷拉，他已經來台兩年，不太計較薪水，只希望有機會在一軍出賽；葉君璋表示，荷雷拉曾經受傷，當初對他期待沒有特別高，但他很努力，努力求進步，球速已經回到過去在日本職棒西武隊的水準。
葉君璋強調，荷雷拉就是缺一個機會，未來幾天若上一軍，將會頂替鑀龍的中繼任務。
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