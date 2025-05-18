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王貞治盃青棒／曾聖恩單場2安3打點 新北力退雲林搶進4強

中央社／ 新北18日電
曾聖恩。資料照
曾聖恩。資料照

王貞治盃青棒賽敗部冠軍戰，新北市今天與雲林縣碰頭，曾聖恩單場2安3打點，石主恩先發4局無失分，新北終場以5比0搶勝、晉級4強，20日將與高雄市爭冠軍戰門票。

114年王貞治盃全國青棒錦標賽以穀保家商代表參賽的新北市隊分組預賽時，以2比3不敵雲林縣（麥寮高中）、落入敗部，今天敗部冠軍戰兩隊再度碰頭。

兩隊前2局打完沒有拿下分數，新北市隊3局上靠著保送、失誤、葉弘仁、曾聖恩都敲出安打先攻下2分領先，5局上崔聖允率先敲出二壘打，劉承佑內野安打推進，靠著短打戰術跑回分數，蔡琞傑安打添分，曾聖恩補上三壘打，替球隊多添保險分。

新北市隊先發投手石主恩總計用57球投4局，被敲出3支安打，投出2次三振、2次四壞保送，無失分分、拿下勝投。

新北市隊4棒打者曾聖恩單場3打數敲出2支安打，包括1支三壘打，貢獻3分打點、打擊表現最亮眼。

昨天勝部冠軍戰，桃園市（平鎮高中）以5比1擊敗雲林縣、取得4強門票，高雄市（普門中學）則以4比1擊敗台中市（西苑高中）、晉級4強，新北市今天搶勝晉級，將與高雄市爭冠軍戰門票。

普門中學 王貞治盃

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