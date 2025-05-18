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中職／富藍戈未出現12強賽症候群 接下守護神自認狀況更好

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊洋投富藍戈。報系資料照
富邦悍將隊洋投富藍戈。報系資料照

富邦悍將隊昨天在新莊球場以2：0擊敗味全龍隊，洋投富藍戈接下「守護神」重任第1天，立刻拿下本季首場救援成功，今天對龍隊賽前談到此事，他說：「保持保常心，只要球隊有需要，投哪一局都沒問題，儘量不讓自己有壓力。」

悍將今天繼續在新莊主場對決龍隊，挑戰本季最長3連勝紀錄，富藍戈表示，接下守護神沒有特別想法，以前也投過這個位置，做好該做的工作，努力完成就對了。

悍將最近4場新莊比賽打贏3場，主場戰績回升至8勝9敗，曾峻岳因右膝傷勢降到二軍，富藍戈為球隊把守最後一關，他說：「今年狀況比去年好，尤其是變化球，球季還很長，一樣每天做好調整，希望好的比壞的多。」

去年世界12強棒球賽成為委內瑞拉隊國手，富藍戈透露，儘管擁有多年棒球經驗，仍在12強賽學到不少東西，每天都有新的學習，今年也未出現所謂「12強賽症候群」，身體狀況沒問題。

悍將目前10勝22敗，上半季排名墊底，富藍戈表示，球隊表現不好時，自己上場機會也變少，目前出賽16場算是正常值，希望球隊有需要時，可以保持最佳狀態。

富藍戈 曾峻岳 棒球

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