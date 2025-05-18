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中職／彭政閔、陳金鋒追求力量 林智勝分析挑戰百轟變得不易
中華職棒歷年25名球員達到百轟，中信兄弟隊許基宏前天達陣，成為「百轟俱樂部」最新成員，味全龍隊「大師兄」林智勝表示，未來想要達到100支全壘打更不容易，不但投手愈來愈強，打者設定的目標也不同了。
林智勝目前304轟穩居中職史上第1，張泰山289轟居次，林泓育、林益全210轟並列第3，現役球員只有10人完成百轟紀錄，接下來最接近是郭嚴文98轟、詹子賢97轟，以及林安可、王柏融、林立都是93轟。
林智勝表示，現在投手變得更強，球速比以前快，而且球團重視對戰數據，不見得每場比賽都能出賽；另外就是傷兵問題，球員容易受傷，身體不舒服就要休息，也會影響成績。
林智勝認為，以前打者追求力量，彭政閔、陳金鋒都是這種類型的球員，現在不一樣了，大家都以團隊為主，贏球是最大重點，不會一味追求全壘打，別說挑戰200轟，就連百轟都不容易達到。
他說：「現在上場就能轟出全壘打的球員，應該只有台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹會讓人有這種期待。」
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