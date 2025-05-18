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中職／悍將高捷生涯首度升一軍 心態成長不再害怕失敗
中職富邦悍將今天將22歲野手高捷升上一軍，總教練陳金鋒看見進步，稱讚其表現更穩定、更能解讀比賽；高捷表示，上一軍就是戰場，自評心態更成長，「勇敢一點不再害怕失敗。」
富邦悍將隊今天賽前有球員異動，將2023年選秀第4輪選進野手高捷升上一軍、內野手李宗賢下二軍。陳金鋒表示，有看到高捷的進步，剛進到職棒還在熟悉，今年二軍出賽感覺更穩定、更懂得解讀比賽。
陳金鋒提到，高捷的守備、打擊，二軍教練團回報都還算可以，以一壘、二壘、三壘內野守位為主，二軍也有守外野，狀況不會差很多；悍將外野教練詹智堯表示，高捷的臂力不錯、也有腳程優勢，但差在比賽的經驗，還需要觀察。
高捷表示，昨天接到電話當下很開心，「終於等到機會（升一軍）了」，上到一軍後，總教練陳金鋒也有鼓勵大膽發揮，把二軍的好表現帶上來，犯錯沒有關係、勇於挑戰。
高捷去年在二軍總計51場出賽，打擊率1成83，本季目前為止二軍18場出賽，敲出20支安打，包括1發全壘打，打擊率3成57、看到進步；高捷自評進到職棒後到現在，最大的不同是心態成長，剛進到職棒會怕犯錯，現在讓自己勇敢一點，不再害怕失敗。
高捷表示，之前春訓重訓營時場地也是在新莊棒球場，內野守備熟悉沒有太大問題，在進到職棒之前沒有守過外野，還有很多細節需要掌握得更好；生涯首度升上一軍心情有緊張，但亢奮、興奮的感覺更多，「上一軍就是戰場。」
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