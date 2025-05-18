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日職／古林睿煬加入後先發大爆滿 新庄剛志「開心的悲鳴」
日職火腿鬥士隊在古林睿煬加入先發陣容後，目前輪值人手多到大塞車，不得不採用「好投後抹消」的方式去輪替，監督新庄剛志發出「開心的悲鳴」。
火腿隊開季先發投手藍圖是由伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基以及維赫森（Drew VerHagen）六人組成，若有傷兵再安排其他投手遞補。
然而六人都表現穩定，隨著古林睿煬嶄露頭角，達孝太、細野晴希兩名年輕投手也繳出好投，讓火腿先發輪值大爆滿，不得不採用「投完一場、抹消登錄」的方式去輪替，也造成先發投手可能「投1休10」的狀態，古林睿煬就是在投出完封勝後被抹消。
面對今年滿滿的先發投手陣容，新庄剛志坦言，自己也感到有些困惑，「沒想到會出現這種抹消、抹消、再抹消的球季。」新庄剛志指出，通常春訓階段感覺到「投手人數還算多」，但之後會慢慢變少，甚至出現「不夠用」的狀態，
而如今為了爆滿的先發，不得不讓先發投手拉長休息天數，新庄剛志也指出，目前投手的調配都是交給投手教練負責，「也有些投手不能把登板間隔拉太長，我想投手教練這部分掌握得不錯。」
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