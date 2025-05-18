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中職／富邦悍將赴韓與起亞虎交流 林威助參訪二軍基地

中央社／ 台北18日電
富邦育樂總經理陳昭如（左）、副領隊林威助（右）拜會起亞虎隊領隊沈哉學。圖／富邦悍將隊提供
富邦育樂總經理陳昭如（左）、副領隊林威助（右）拜會起亞虎隊領隊沈哉學。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將隊今天表示，這星期由富邦育樂總經理陳昭如與悍將副領隊林威助，率領啦啦隊女孩Fubon Angels造訪韓職起亞虎隊，林威助也參訪了起亞虎的二軍訓練基地。

富邦悍將發布新聞稿表示，本週由陳昭如與林威助率團前往韓國光州，參加富邦現代人壽主題日及拜會起亞虎球團，進行參訪及會談。Fubon Angels代表秀秀子、安娜、卡洛琳、沁沁，也造訪起亞冠軍球場（KIA Champions Field）。

雖然原訂16日舉辦的富邦現代生命主題日因為下雨延賽，活動延期舉辦，但Fubon Angels仍於昨天雙重賽首戰登台應援，獲得現場1萬6000多名球迷的掌聲。昨天午場賽事開場由KIA Tigers Cheerleader和Fubon Angels帶來合舞的開場舞演出，這是雙方首次在起亞冠軍球場合體演出。

富邦悍將球團透過韓國富邦現代人壽協助，與夥伴韓職起亞虎隊再次交流，此行由陳昭如、林威助親自前往光州，拜會起亞虎球團領隊沈哉學。身兼悍將農場系統主管的林威助，此次也實地參訪了起亞虎位於咸平的二軍訓練基地，觀摩球員培訓流程、設施規劃與教練團運作模式。

此行雙方球團也針對多元合作模式交流，包含球員養成、教練交流、春訓合作，及交流賽等，皆列入潛在合作方向，為未來建立更緊密的台韓棒球合作關係奠定基礎。

悍將球團表示，期盼雙方長期合作，為球團國際化與農場制度建設注入新動能，攜手打造更具競爭力的亞洲棒球環境。

Fubon Angels 富邦悍將 林威助

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