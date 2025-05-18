中職／起亞虎佩服林威助 Fubon Angels登台應援造成轟動

富邦悍將隊持續加強國際交流，富邦育樂總經理陳昭如、副領隊林威助本周率團前往光州參加富邦現代人壽主題日，拜會起亞虎球團，Fubon Angels代表大隊長秀秀子、安娜、卡洛琳、沁沁也造訪起亞冠軍球場（KIA Champions Field）。

雖然原訂前天舉辦的富邦現代生命主題日因雨延賽，活動延期舉辦，但Fubon Angels昨天仍在雙重賽首戰登台應援，獲得現場1萬6千多名球迷的熱情掌聲。

富邦育樂總經理陳昭如（左）、副領隊林威助（右）拜會起亞虎隊領隊沈哉學。圖／富邦悍將隊提供

昨天午場比賽開場由KIA Tigers Cheerleader、Fubon Angels帶來合舞的開場舞演出，這是雙方首次在起亞冠軍球場合體演出，去年引起熱烈討論的《Go stronger》主題曲音樂一播出，再度引起全場轟動，2局下Fubon Angels以今年主題曲《Fight For All 我要全部 》帶來特別表演，同樣獲得現場滿場球迷的歡呼。

Fubon Angels秀秀子。圖／富邦悍將隊提供

Fubon Angels帶來富邦現代人壽的小禮物，分送現場球迷，富邦現代人壽吉祥物Funy和Bony也一同站上應援舞台同樂。

昨天無比賽在兩隊女孩們的熱情應援下，起亞虎隊以5：2擊敗斗山熊隊，雙方啦啦隊互訪的比賽都為主場球隊拿下勝利，賽後Fubon Angels離情依依和KIA Tigers Cheerleader道別，期待不久的將來再度同場應援。

Fubon Angels和KIA Tigers Cheerleader。圖／富邦悍將隊提供

陳昭如、林威助拜會起亞虎球團領隊沈哉學，雙方就未來合作方向深入探討；身兼悍將農場系統主管的林威助，實地參訪起亞虎位於咸平的二軍訓練基地，觀摩球員培訓流程、設施規劃與教練團運作模式，為悍將農場體系汲取寶貴經驗。

Fubon Angels沁沁。圖／富邦悍將隊提供

有趣的是，起亞虎球團工作人員得知林威助曾效力日職十餘年，且曾對決朴贊浩揮出安打，都對他相當佩服，成為雙方交流的插曲。

Fubon Angels卡洛琳。圖／富邦悍將隊提供

此行雙方球團也針對多元合作模式進行交流，包含球員養成、教練交流、春訓合作，及交流賽等，都列入潛在合作方向，展現跨聯盟、跨文化的策略視野為未來建立更緊密的台韓棒球合作關係奠定厚實基礎。

富邦悍將球團表示，期盼雙方長期合作，為球團國際化與農場制度建設注入新動能，攜手打造更具競爭力的亞洲棒球環境。