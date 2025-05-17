中職／辦到象魔力沒辦到的事 魔力藍：感謝教練讓我投8局

富邦悍將隊今天以2：0完封味全龍隊，魔力藍先發8局、115球都是中職生涯新高，突破自身前身「象魔力」留下的數據，魔力藍表示目前一切都越來越順，動完手術後，擁有新的手肘，「也很感謝教練願意讓我投第八局。」

延續悍將本周前3場先發投手都是優質內容，魔力藍今天也上演壓制好投，面對龍隊燃燒115球完成8局無失分好投，僅被敲3安打、送出7次三振。

幫助悍將相隔25天再度2連勝，也是本季首度單周拿到3勝以上。

魔力藍過去單場最長局數為2022年5月29日，當時仍以「象魔力」之名效力中信兄弟隊，投了7.1局，對手同樣是龍隊，今天以8局締造新高。過往球數紀錄則是112球，此役也以115球突破自我。

陳金鋒指出，球隊狀況不是很好時，投手會想如何壓制，反而投得太邊邊角角，當球數不利時，反而給了對手好攻擊的球數，魔力藍可以大膽攻擊好球帶，投球也比較進入狀況。

讓他續投第8局，陳金鋒指出，當時7局投完90球左右，第8局首位打者是左打，「他也覺得自己狀況OK，先對那個左打，如果有狀況再來換。」魔力藍也感謝教練團給他投第八局的機會，今天能把賽前擬定的計畫執行到位，加上有兩顆平飛球，隊友都能完成接殺，幫助他能完成這場好投。

球隊今年多數時間處於敗績一場接一場的低迷狀況，本周已收3勝、拿下2連勝，魔力藍表示，「這都是一個過程，現在拿到二連勝，大家都很專注在這兩場比賽，也打出有品質的內容。」