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中職／魔力藍8局115球締新高 悍將暌違25天2連勝、首度單周3勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王正棠安打攻下富邦悍將隊第一分。記者葉信菉／攝影
王正棠安打攻下富邦悍將隊第一分。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊靠先發投手撐起本周戰線，魔力藍燃燒115球完成8局無失分好投，悍將終場以2：0完封味全龍隊，相隔25天再度2連勝，也是本季首度單周拿到3勝以上。

兩隊上演一場投手戰，魔力藍先發8局，僅被敲2安打、無失分，送出7次三振，前7局僅面臨一次得點圈危機，為第5局被首位打者朱育賢敲出安打，危機時刻靠自己連飆2K解危。第8局續投，兩出局後讓郭嚴文站上二壘，依然沉穩化解危機。

魔力藍過去單場最長局數為2022年5月29日，當時仍以「象魔力」之名效力中信兄弟隊，投了7.1局，對手同樣是龍隊，今天以8局締造新高。過往球數紀錄則是112球，此役也以115球突破自我。

龍隊「本土洋投」伍鐸的表現也不俗，先發6.1局用99球，被敲7安打、失2分，3局下面對首位打者周佳樂就被敲三壘打，悍將接下來連兩棒都無法推進跑者，但還是過不了王正棠這關，補上適時安打，幫助悍將先馳得點；7局下對豊暐投出保送後退場，呂偉晟接手持續壞球連發，因投手犯規送分，記在伍鐸帳上。

悍將前一次連勝已是4月22日2連勝，本周末連兩場擊敗龍隊，相隔25天再收下2連勝。

此外，悍將本周4戰已經取得3勝1敗，也是本季首度單周拿下3勝以上，4位先發投手全數都繳出優質先發，明天挑戰單周第4勝將由張奕把關，龍隊則是推出「龍之子」徐若熙

魔力藍先發8局共用115球無失分，局數、球數都寫下新高。記者葉信菉／攝影
魔力藍先發8局共用115球無失分，局數、球數都寫下新高。記者葉信菉／攝影

中信兄弟 伍鐸 味全龍 富邦悍將 徐若熙 王正棠

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