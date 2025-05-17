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中職／桃猿18安暴打 兄弟輸到推宋晟睿秀二刀流跌破5成勝率

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊宋晟睿。圖／中信兄弟隊提供

樂天桃猿隊今天在洲際棒球場施放煙火秀，18安、3轟狙擊中信兄弟隊，終場以12：6大勝，打到兄弟推出宋晟睿登板消化局數。猿隊贏球後收下4連勝，兄弟則是吞下2連敗，戰績16勝17敗跌破5成勝率。

兄弟今天由鄭凱文先發，投5局被敲8安打、狂失7分，遭猿隊3發全壘打擊潰，首局林立敲出兩分砲，第三局林泓育炸裂三分砲，第四局陳晨威也炸裂陽春砲。

猿隊先發投手魔神樂在第5局碰到三壘手馮健庭、游擊手余德龍連環失誤，再被宋晟睿掃出三分砲，最終投6局失3分都非責失分，隊友火力超挺，猿隊第6局攻下3分、第7局攻下2分，讓魔神樂帶著海量的12：3領先退場。

兄弟眼見戰局崩盤，9局上推出宋晟睿，投1局無失分、最快球速147公里，被曾冠傑、成晉敲安，最終安全下庄；兄弟9局下雖有安打串連，已挽不回落後局面，最終以6分之差輸球。

中信兄弟 宋晟睿 樂天桃猿 陳晨威

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