中職／罕見判例把獅隊超前分變不見餅總震怒 邱智呈三分砲轟破雄鷹

澄清湖棒球場之戰今天出現讓裁判都要翻規則的罕見判例，統一獅隊被沒收的超前分，靠9局上邱智呈三分砲一吐怨氣，獅隊終場以8：7逆轉擊敗台鋼雄鷹隊。

爭議畫面出現在8局上，張誠恩把關5：3領先，蘇智傑在一出局、一二壘有人的打席，敲出一支直擊右外野全壘打牆的二壘打，先送回兩位隊友追平戰局，雄鷹回傳球形成大爆傳，蘇智傑再拚本壘挑戰超前分，而補位的張誠恩接球後傳向本壘，這球卻打在已經跑回分數的林子豪身上。

罕見狀況讓全場都納悶直呼「第一次看到」，主審王俊宏拿起麥克風也無法馬上解釋規則，而是向全場表示：「現在進入小房間確認規則」，隨後判決為妨礙守備，蘇智傑跑回的分數不算，讓總教練林岳平不滿上場爭執，認為林子豪是在回壘後的正常路徑上，雙手比畫大吼：「路徑！路徑！」

根據棒球規則6.01擊球員與跑壘員之妨礙第4項所述，「攻方隊員任何1人或數人站立或聚集靠近於跑壘員即將到達之壘，企圖混亂、妨礙或增加守備困難者，該跑壘員將因其隊友之妨礙行為被宣判出局。」第5項則提到，「擊球員或跑壘員於被宣判出局後或得分後，妨礙或阻礙任何對其他跑壘員所採取之後續Play，該跑壘員將因其隊友之妨礙行為被宣判出局。」

獅隊錯過超前分，兩隊以5：5戰平，後續戰局翻來覆去，先是8局下劉軒荅出現兩次保送堆壘，紀慶然補上三壘打，雄鷹取得7：5領先。

雄鷹9局上推出終結者林詩翔登板，被林岱安敲二壘打、保送陳傑憲，再被邱智呈掃出逆轉三分砲，林詩翔首度救援失敗，完美的防禦率0也破功。9局下陳韻文也上演劇場，一出局已被攻占一、二壘，