影／擔任開球嘉賓 王子：從小看鋒總打球

藝人王子今天擔任新莊棒球場開球嘉賓，他表示非常的興奮，因為從小就非常喜歡棒球，一路看著鋒總打很多很棒的國際賽，非常榮幸能來開球，見到大家很開心。

王子談到為何選擇11號作為球衣背號，他表示從小與弟弟一同看灌籃高手，大家都想當流川楓，他猜拳贏了，所以可以選擇11號，11號也是他從小到大非常喜歡的號碼。