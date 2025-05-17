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影／擔任開球嘉賓 王子：從小看鋒總打球
藝人王子今天擔任新莊棒球場開球嘉賓，他表示非常的興奮，因為從小就非常喜歡棒球，一路看著鋒總打很多很棒的國際賽，非常榮幸能來開球，見到大家很開心。
王子談到為何選擇11號作為球衣背號，他表示從小與弟弟一同看灌籃高手，大家都想當流川楓，他猜拳贏了，所以可以選擇11號，11號也是他從小到大非常喜歡的號碼。
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