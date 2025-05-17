中職／林益全新書曝他曾執著當砲 王正棠一頭霧水：我很早就轉型了

林益全近期出版新書，揭露許多幕後故事，許多共事過的隊友、教練、球界人士都占據篇幅，而近期引起討論的王正棠「20轟夢」，筆下提到他認為自己是有能力達到單季20轟的打者。王正棠今天被問到此事滿頭霧水，並不知情，得知內容後坦言確實有點意外。

林益全的書中提到，在悍將期間，王正棠是自己提點甚多的選手，有腳程、擊球率高，但本人一直認為自己有能力一年量產20轟，維持這樣的打擊型態多年未變，難以突破的點在於心態，容易想太多、鑽牛角尖、固執。

王正棠今天聽聞提問顯得意外，好奇書中詳細提到哪些內容。對於自己成為筆下人物，描繪他過去並未認清自己打擊長處，執著於20轟，王正棠詫異：「我很早就改掉了欸！」他坦言有點意外，也證實事前未獲知會。

王正棠表示，單季20轟確實是自己剛進職棒時的目標，也曾與林益全聊到此事，「剛進來時，他也覺得不用太侷限自己、可以多嘗試，像是建議我棒子拿重一點，所以我有一度拿到900，但打一個月就換掉了。」王正棠說：「打棒球的人，都會想往全壘打的方向發展，但自己很快就認知到沒辦法，比較適合往威晨、傑憲的類型。」

兩人交情頗好，王正棠因投入職棒前就欣賞林益全加上同是左打，因此與他頗多交流，也問過他很多事情，現在也保持聯繫，王正棠說：「有得到他許多提點，只是我那時還不能夠融會貫通，如果嘗試一下不好就會想換。」他說，如果再嘗試多一點時間，或許會有不同，但自己確實很早就斷念20轟這件事，轉型是在滿早之前，而非2024年，「不知道為何會寫到這個，如果要寫，應該詢問我一下會好一點。」

林益全書中提到的人物不少，仍於悍將現役中的選手像是范國宸，他寫道：「只要有穩定出賽數，我都有信心自己到40歲還能繳出不輸年輕人的成績，後起之秀對我而言不是威脅。在富邦悍將的最後幾年，球團積極培養范國宸選手，但在同樣出賽穩定的情況下，他的成績也沒有好到足以取代我，二來就算他的成績可以取代我，我從業餘時期到職棒至今都還在有三壘守備練習，也一直都有讓教練知道我的三壘守備並未生疏。」

當然也有目前統一獅隊友的篇幅，像是提到職業選手到了一定程度後，問題已不在技術，有時是心理上的影響，不一定要從本業去找答案，也能借助精油、數字易經一類的幫助。林益全以林安可舉例，看到他有段時間陷入低潮，林益全因此請太太林家嘉幫忙調配適合他的精油，果然在使用之後擺脫低潮。