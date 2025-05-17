中職／黃保羅徒手觸壘搏命守備 郭天信嚇壞：看到比我還不要命的

富邦悍將隊投手黃保羅昨天演出一場精采好投，還有搏命演出，不僅自家外野手申皓瑋擔心他受傷，對手郭天信也嚇壞，直呼是不要命的守備。

黃保羅昨天面對味全龍隊先發8局僅被敲4安打、失1分好投，8局上面對郭天信擊出的一、二壘之間滾地球，一壘手范國宸接到這球，黃保羅積極補位，撲壘與郭天信比速度，而他竟是用投球手觸壘，一瞬間讓郭天信也嚇到，稍有0.1秒的閃失就可能一腳踩上他的手。

申皓瑋昨天以精采守備幫助黃保羅完成8局好投，黃保羅賽後說要請他喝星巴克，申皓瑋今天賽前被問到此事，笑答：「還沒看到星巴克」。他也表示，黃保羅昨天以好投幫助球隊，「還有一壘那個play，讓球隊氣勢越來越好。嚇一跳，但也很怕他受傷。」

郭天信當時看到黃保羅伸出的手也嚇到，直呼是不要命的守備，「嚇到啊！第一次遇到比我還不要命的。」