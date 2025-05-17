中職／張政禹2打席打斷2支魚雷棒 下訂10支已到貨庫存都在他手裡

味全龍隊張政禹昨天兩打席打斷兩支魚雷球棒，外界擔心他的庫存是否充足，張政禹今天笑說：「我訂十支，今天已經到了。」今天帶著3支魚雷球棒來到新莊棒球場。

昨天並非張政禹首度打斷魚雷棒，他還原自己一開始有兩支魚雷球棒，他留下一支，另一支給陳晨威，陳晨威再給林政華，後來對德保拉時打斷這唯一一支，但陳子豪因為自己打不習慣、沒在用，因此給了他兩支，都在昨天戰死球場上。

張政禹昨天在第一打席、第二打席各打斷一支魚雷，第一打席還是斷棒飛出去直接插進土裡，張政禹對罕見畫面並不傻眼，而是有點意外，「我以為那是球，所以要跑了，保羅也是準備要接球，因為那顆我覺得我應該可以打在場內。」這球打到界外，張政禹另一支魚雷棒放在休息室裡，因此緊急先借用郭天信的球棒，讓他超不習慣，「揮起來怪怪的，三振就下來了。」

第二打席再斷一支，張政禹這回就決定改借其他人的魚雷，「雖然和我的不一樣，但終究還是魚雷，勉勉強強打一下。」

一場斷兩支魚雷棒耗光庫存，張政禹昨天賽後下單10支，「魚雷棒容錯率低，打到棒頭、折到都會斷，感覺最近狀況沒有很好，要多叫一點。」球棒今天已經到貨，「剛好沒人在打，要拿就比較快。」下單10支也直接拿光庫存，張政禹笑說：「我說要10支，他說也就剩10支，再多也沒有。」