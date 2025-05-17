中職／曾峻岳右膝傷勢不嚴重 保險起見先下二軍休息

中職富邦悍將隊終結者曾峻岳昨天因傷勢被下放二軍，悍將教頭陳金鋒今天表示，曾峻岳的傷勢沒有嚴重到需要檢查，只是剛好下星期只有4場比賽，讓他先下二軍休息、治療再回來。

曾峻岳在14日對台鋼雄鷹的賽事，登板救援投0.2局失3分，最終吞下敗投，昨天就被下放二軍。悍將球團表示，曾峻岳在14日比賽結束後，感到右膝蓋肌肉緊繃，先下二軍治療觀察。

悍將總教練陳金鋒今天表示，曾峻岳的傷勢沒有嚴重到需要去醫院檢查，14日賽前在牛棚練投時就有點不舒服，但當天還可以比賽，「賽後跟防護員評估、討論後，昨天到明天都沒辦法丟，如果這樣乾脆就好好休息、治療再回來，現在不要再去勉強。」

陳金鋒也提到，下星期悍將只有22日到25日4場賽事，「時間算起來是影響最小，他在投球要推的時候會不舒服，沒辦法出力就好好休息。」

曾峻岳下二軍之後，目前悍將終結者會由洋投富藍戈（Enderson Franco）暫代，陳金鋒指出，也會持續關注二軍復健的牛棚投手狀況，「目前是牛棚投手壓力會稍微比較大一點。」

談到正在二軍調整的投手岳少華、陳仕朋、江國豪、王尉永等人，陳金鋒說：「如果局數夠了、身體沒什麼問題，就可以慢慢一個一個回來。」

陳金鋒也提到，岳少華開始比賽之後肩膀不舒服，停了一段時間，但現在好了，又可以開始在二軍出賽。

至於之前右膝不適的捕手戴培峰，陳金鋒指出，20日會先讓他到二軍比賽，「看狀況再做決定，目前看起來沒有什麼問題。」