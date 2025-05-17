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中職／「爬牆專門戶」又添一美技 申皓瑋評最好爬：我家大門

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
申皓瑋昨天演出超級美技。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋昨天演出超級美技。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊外野手申皓瑋爬牆美技又添新篇章，昨天算準時機一躍，沒收吉力吉撈．鞏冠可能的長打，在外野廣告「NIKE」勾勾前緣又締一幕六星級美技，爬遍全台棒球場全壘打牆，被問到哪座球場爬得最有心得，他笑說：「我家裡的門比較好爬」。

悍將昨天以5：1擊敗味全龍隊，6局上吉力吉撈掃向中外野氣勢驚人，但申皓瑋精準的跳接，在牆前接走這球，龍隊提出挑戰，只是讓球迷透過大螢幕一起欣賞這記超美技，吉力吉撈未等裁判走出小房間作出裁決，已經走回自家陣營，認證這是一記毫無疑問的接殺。

申皓瑋坦言，「打出去以為會是全壘打，先往球的方向跑，有機會就拚拚看。」儘管龍隊挑戰，但他說：「我自己是知道確實有接到。」因此並不擔心，倒是全場透過大螢幕一起看他的好球，讓他笑說：「當下滿害羞。」媒體提到當時連龍隊教頭葉君璋都鼓掌，申皓瑋說：「葉總應該是鼓掌吉撈打得好，不是我吧！」

申皓瑋生涯已有許多爬牆美技，讓歷任多位教頭都稱讚「很會爬」，申皓瑋提到，春訓時會有打到牆邊的訓練，讓選手抓距離、抓角度，但比較難有爬牆的訓練，「比賽就看臨場反應判斷，春訓會練（牆邊的球），但不到爬牆，畢竟比較危險。」他指出，現在各球場的安全防護都做得不錯，其實沒有特別好爬或不好爬的球場。

罕見的是，申皓瑋至今天賽前以3成06打擊率居打擊榜第四，但全壘打數仍掛蛋，被問到是否在意全壘打難產？他表示，「打安打也不錯，全壘打應該很快就會回來了吧！希望它趕快回來。」

吉力吉撈 申皓瑋

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