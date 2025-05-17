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中職／富藍戈代班終結者 新莊棒球場暫時無燈光秀了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富藍戈。聯合報系資料照
富藍戈。聯合報系資料照

富邦悍將隊傷兵一籮筐，連終結者曾峻岳也掛傷號，牛棚戰力吃緊，總教練陳金鋒透露，他的傷勢並不嚴重，只是考慮這段時間降下二軍，對球隊影響最小、對他的傷勢復原也最好，「護國神山」缺陣期間將由富藍戈代班終結者。

曾峻岳前一場登板在14日把關1分領先失手，面對台鋼雄鷹隊投0.2局失3分，隔天就因右膝緊繃降下二軍，也讓新莊棒球場的燈光秀要暫時熄燈。

曾峻岳當天賽前牛棚練投時右膝就有不舒服，主要影響是出力點，但狀況非常輕微，是可以出賽的狀態，因此正常待命上場。

陳金鋒表示，隔天收到防護員報告曾峻岳的狀況，評估起來，決定本周不再讓他登板，因此降下二軍，「等他好了再回來，不要再去勉強，下禮拜只有4場，時間算起來影響最小，對他也比較有幫助。」

陳金鋒表示，若有救援機會，會先讓富藍戈代班關門，前面局數則視戰況而定。

球團確認後證實，富藍戈9局作為守護者登板時，也不會有燈光秀。

富藍戈 富邦悍將 曾峻岳 陳金鋒

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