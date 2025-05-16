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中職／記得申皓瑋美技的好 富邦悍將黃保羅8局好投要請星巴克

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手黃保羅8局失1分演出。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手黃保羅8局失1分演出。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以5：1擊敗味全龍隊，先發投手黃保羅生涯首次投滿8局，僅失1分的好投也拿下本季首勝，賽後他要感謝隊友打擊、守備支援，「明天請星巴克犒賞一下學長」。

黃保羅前兩場先發合計6局、失10分，今天面對龍隊卻在球隊投手短缺時扮演「救世主」，93球投了8局，被敲4支安打失1分，另有4次三振。

從低谷中翻轉，黃保羅表示，今天就是積極進攻好球帶，「避免用球數太多，前兩場有太多不必要的壞球，前陣子投手開會也有說，要對自己的球種有信心，丟進去對方也未必就能打好。」

生涯過去兩度投到6.2局就止步，今天一口氣延長到8局，黃保羅表示，確實對自己的信心有提升，沒有續投的原因是第8局有些球被打得扎實，「第9局繼續也怕危機，就交給後面隊友。」

總教練陳金鋒則指出用球數到90球左右是另一個換投原因，「保羅今天投得非常好，控球丟到想要位置，讓打者出棒製造滾地球，才有辦法投到7局、8局，跟打者對決做得好。」

黃保羅固然壓制龍隊，守備也有幫忙，6局上申皓瑋跳躍到全壘打牆上，接殺吉力吉撈．鞏冠的深遠飛球，因為對方挑戰還獲得慢動作重播檢視這個美技守備。

黃保羅也記得，4月20日在大巨蛋登板時，申皓瑋有過類似美技，當時是1局下撞牆接殺沒收曾頌恩的可能長打，黃保羅笑說：「學長他們都有幫忙，這樣直接請星巴克了。」

悍將打線也在前4局就攻下5分支援，開路先鋒林澤彬4打席全數上壘，包含4局下敲出2分打點安打，獲得陳金鋒稱讚：「關鍵時刻表現很好。」

富邦悍將隊先發投手黃保羅（後排左）8局失1分演出，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手黃保羅（後排左）8局失1分演出，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

申皓瑋 陳金鋒 黃保羅

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