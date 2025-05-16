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中職／許基宏生涯百轟抱憾 桃猿3轟助黃子鵬50勝50中繼史上第5人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬。本報資料照片
樂天桃猿隊黃子鵬。本報資料照片

樂天桃猿黃子鵬第二度叩關50勝，今天成功擒服中信兄弟隊，先發6局失3分，樂天桃猿隊「3林1陳」相挺，終場以5：4贏球。黃子鵬拿下勝投，生涯累積50勝58中繼成功，成為聯盟史上第5位「50勝50中繼」紀錄締造者，兄弟許基宏的百轟之夜則留下遺憾。

黃子鵬先發6局共用102球，被敲6安打、失3分，兄弟2局下先靠2保送、1安打堆成滿壘，岳東華二壘打攻下兩分，第4局再被詹子賢敲出陽春砲。

猿隊打線相挺，面對兄弟洋投黃博多，3局上在兩出局後，陳晨威選到保送，林立補上追平兩分砲，第4局林泓育敲出陽春砲。兩隊3：3平手之際，第6局林立二壘打、林智平一壘打串聯，猿隊再度搶下超前分。

黃博多最終6局失4分退場，陳晨威8局上從王凱程手中敲出陽春砲，擴大為5：3領先。

猿隊9局下推出陳柏豪關門，遭許基宏敲出陽春砲，這也是許基宏的生涯百轟，成為中職史上第25人，也是繼2021年11月20日陳子豪後終於再有選手完成百轟。陳柏豪持續堆壘，先保送江坤宇，兩出局後被代打黃韋盛敲出二壘打，危機時刻面對許庭綸飆再見三振。

猿隊1分險勝，黃子鵬第50勝到手，成為史上第27人，若加上58次中繼成功，則是史上第5人，過去僅有鄭凱文81勝56中繼、高建三70勝118中繼、王鏡銘57勝109中繼、沈鈺傑50勝68中繼，4人生涯累積勝投、中繼成功都在50次以上。

樂天桃猿 黃子鵬

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