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中職／蒙德茲6.1局飆10K、陳聖平4安打 猛獅完封雄鷹率先衝線20勝
統一獅隊洋投蒙德茲上演6.1局無失分、10次三振壓制，加上陳聖平4安打、邱智呈及蘇智傑都有3安打，聯手幫助獅隊以6：0完封台鋼雄鷹隊，獅隊中止2連敗，20勝12敗成為本季第一支達到20勝的球隊，加上同日味全龍隊輸球，猛獅戰績再度獨占第一。
雄鷹日籍投手吉田一将先發6.1局被敲10安打、失3分（責失2分），3局上林佳緯因二壘手林家鋐失誤站上二壘，邱智呈補上安打建功，第4局蘇智傑、陳聖平、林靖凱3支安打攻下1分，第7局則是林靖凱二壘打開路，推進三壘後，吉田出現暴投送分，而邱智呈後續也敲安，讓吉田在此時收工。
蒙德茲在這場分數不多的較勁中技高一籌，投6.1局共用89球，僅被敲3安打、無失分，前5局有4局是三上三下，雄鷹3局上吳念庭、曾子祐相繼敲安，但隨即出現紀慶然的雙殺打解危。
蒙德茲進入第6局後狀況相對不穩，單局出現2次四壞保送，第7局一出局後再被郭阜林敲出安打，獅隊決定啟動牛棚守護3：0領先。髙塩將樹把關1.2局無失分，再將領先交到陳韻文手中。
獅隊在9局上繼續補刀，林佳緯敲三壘打，加上失誤，一口氣連跑4個壘包，潘傑楷觸身球上壘，林子豪、蘇智傑二壘打各帶有1分打點，擴大為6：0領先。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
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