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中職／富邦悍將林澤彬連9打席上壘追平胡金龍紀錄 下一場挑戰喬峰

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊林澤彬近期手感火燙。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林澤彬近期手感火燙。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊林澤彬昨天敲出單場4安打，今天延續火熱的手感，2安打、2保送，連續9打席上壘追平球團史最高紀錄，並肩胡金龍，下一場有機會挑戰聯盟紀錄。

林澤彬在14日對台鋼雄鷹隊之戰5打席敲出4支安打，另有1次四壞保送，今天移到第1棒依舊發揮高上壘率，首打席就保送上壘，接著3局下、4局下分別敲出一壘安打、二壘安打，6局下又選到保送，連續9打席上壘。

悍將球團史跨場連續打席上壘的最高紀錄是2018年8月10日至26日的連9打席上壘，今天林澤彬追平這項紀錄，而中職最高紀錄則是1998年統一獅隊「上壘機器」喬峰的連13打席上壘。

台鋼雄鷹 林澤彬

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