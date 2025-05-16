中職／黃保羅8局失1分生涯代表作 悍將獵龍成功

富邦悍將隊今天投打俱佳，先發投手黃保羅投出生涯最長的8局、僅失1分，加上打線7支安打高效率，以5：1擊敗味全龍隊，拿下本季第9勝、對戰龍隊的第2勝。

作為2022年選秀悍將第一指名，黃保羅去年才較穩定在一軍出賽，而最長兩度投到6.2局止步，今天不僅跨越7局門檻，更一口氣拉長到高標。

面對賽前與統一獅隊並列第一的味全龍隊，黃保羅以6上6下開局，直到3局上才在1出局後先被拿莫．伊漾敲出內野安打，2出局後又被陳子豪敲出二壘安打而掉分。

不過接下來一路投完8局，黃保羅都沒遇到太大難題，93球中有62顆好球，被敲4支安打，另有4次三振、1次四壞保送，優異的表現讓他收下本季首勝。

悍將今天打線也很快支援，前4局就打下5分，3局下1出局後林澤彬、陳真接連敲安，申皓瑋保送形成滿壘，接著龍聖投手犯規送分，高國麟高飛犧牲打超前比數。

4局下董子恩觸身球上壘後，劉俊豪的觸擊在龍聖暴傳一壘後形成一、二壘有人，接著犧牲觸擊推進上二、三壘，周佳樂敲出內野安打形成滿壘，林澤彬的左半邊車布邊安打敲回2分，2出局後申皓瑋再補上1支安打，打回第5分。

而在曾峻岳受傷下二軍後，林栚呈今天接起終結者任務，在9局登板投出三上三下，守住勝利。