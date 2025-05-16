中職／悍將前4局猛攻5分隔45天再現 前2次都贏球

富邦悍將隊今天火力大爆發，相隔45天再次在前4局就猛攻5分，也讓味全龍隊先發投手龍聖吞下來台最慘一役，前5局打完取得5：1領先。

悍將今天不一樣了，面對3局上先丟掉1分，3局下1出局後林澤彬、陳真接連敲安，申皓瑋保送形成滿壘，接著龍聖投手犯規送分，高國麟高飛犧牲打超前比數。

4局下悍將又是攻勢連連，董子恩觸身球上壘後，劉俊豪的觸擊在龍聖暴傳一壘後形成一、二壘有人，接著犧牲觸擊推進上二、三壘，周佳樂敲出內野安打形成滿壘，林澤彬的左半邊車布邊安打敲回2分，2出局後申皓瑋再補上1支安打，打回第5分。

悍將上一次前4局就猛攻5分已經是4月12日的事情，當時以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，前4局攻下5分以上則是本季第3次，第1次是4月2日以11：5擊敗中信兄弟隊，悍將今年單場攻下5分以上的比賽是5勝1敗。

龍聖今年前三場先發分別是6局失1分、6.1局失1分、6局失1分，前一戰5月4日對樂天桃猿隊5.1局失3分，今天前5局投完已經丟掉5分（3分責失），是個人今年單場失分最多的比賽。